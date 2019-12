C'era anche la giovane cantante trentina Giulia Pedrotti (13 anni) fra i protagonisti del Festival Internazionale «Euro Music Vision» tenuto sabato e domenica a Bucarest in Romania. Pedrotti ha ottenuto il secondo posto nella sua categoria giovanile.

La tredicenne di Trento è stata chiamata a rappresentare l'Italia in questo festival giunto alla sua sesta edizione e che quest'anno ha fatto registrare centoquaranta iscritti provenienti da tutta Europa di cui trentasei sono approdati a questa fase finale trasmessa live su YouTube, Magic Italia Tv, Quinta Rete e Radio Orion Italia.

A Bucarest Giulia Pedrotti, accompagnata in questa avventura dalla sua vocal coach Susanna Zanellato , ha cantato "Mi sei scoppiato dentro al cuore", una grande classico scritto da Lina Wertmüller e Bruno Canfora per Mina nel 1966, che l'interprete trentina ha proposto in una personalissima e grintosa versione.

Con il festival «Euro Music Vision» prosegue così la bellissima avventura di Giulia Pedrotti che quest'anno è già approdata, proprio interpretando il classico di Mina, alla finale di Caorle del Festival Show la kermesse itinerante organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Lo scorso settembre a Genova Giulia Pedrotti aveva conquistato anche il secondo posto, fra i ventiquattro finalisti, nell'ambito del concorso per piccole voci «La Lanterna D'Oro» e con questa esperienza in Romania ha messo un nuovo, importante tassello, alla sua promettente carriera di vocalist. «Con la partecipazione a questo concorso - ci ha raccontato Giulia - si conclude per me un anno ricco di esperienze ed emozioni. Ora ho intenzione di concentrarmi su nuovi progetti per il 2020 tra i quali ci sarà anche la realizzazione del mio primo brano inedito».