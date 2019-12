Fervono i preparativi in questi ultimi giorni che mancano all’attesissimo evento di Musica Riva Festival: il concerto di una delle regina del gospel, Cheryl Porter accompagnata dagli Hallelujah Gospel Singers.



Il concerto si terrà sabato 7 dicembre alle ore 21 presso il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda, dove l’incredibile artista americana, celebre in tutto il mondo, farà scatenare i presenti al ritmo di quello che è il genere per eccellenza delle festività natalizie.



Soptratutto alfiere di un importante messaggio di pace e fratellanza fra i popoli, una delle più raffinate interpreti internazionali del gospel accompagnata dagli Hallelujah Gospel Singers, incanterà il pubblico portando in scena i brani più amati di sempre della tradizione. D’altronde la musica Gospel è tipicamente una musica natalizia. Combinando con successo le liriche religiose con i ritmi rock contemporanei i cori Gospel escono dalle chiese incontrando quel successo che ancora oggi viene loro meritatamente riconosciuto.

I contenuti sono vicini a Dio: una musica che racconta il dolore, le difficoltà e le frustrazioni della vita quotidiana, ma anche la fede e la speranza di liberazione e di riscatto.



Con questi dolorosi temi che è sempre più importante e urgente comunicare, Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers emozioneranno il pubblico della Sala Garda del Palazzo dei Congressi.

Dopo aver collaborato con i più grandi artisti internazionali fra cui Zucchero, Paolo Conte, Mariah Carey, David Crosby, Tito Puente e Amii Stewart, Cheryl quest’anno ha anche dato la voce al remake in live action del classico Disney Il Re leone e sabato 7 dicembre alle ore 21 ritroveremo quest’artista black fra le più apprezzate al mondo, per augurare a tutti buone feste. La Porter, che ormai vive in Veneto da tempo ed è naturalizzata italiana per amore, si è imposta a livello internazionale con la forza della sua voce e la sua energia.

Dopo il successo dello scorso anno dello spettacolo «Pastor Ron Gospel Show», culminato con un sold out, gli organizzatori sperano anche quest’anno di celebrare la festività più attesa dell’anno con quello che è considerato il genere musicale natalizio per eccellenza, il Gospel.



Per l’occasione la biglietteria sarà aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 presso gli uffici in viale della Liberazione 7 a Riva del Garda e online sul sito: midaticket.it.



Il prezzo del biglietto è di 25 euro nella prima metà della sala (ridotto però a 20 Euro fino a 26 anni e oltre i 65 anni) e 20 euro nella seconda parte della sala, senza riduzione. I bambini fino a 8 anni perà potranno accedere allo spettacolo gratuitamente.