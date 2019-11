Quinto appuntamento questa sera alle ore 21 per Trento Musicantica. Nella Sala delle Marangonerie del Castello del Buonconsiglio, il Rosso Porpora ensemble diretto da Walter Testolin si esibisce nel concerto «L’amoroso & crudo stile» dedicato ai madrigali di Luca Marenzio. L’ingresso è libero.



Il penultimo concerto di Trento Musicantica, rassegna di concerti organizzata dal Centro d’eccellenza Laurence K.J. Feininger e giunta alla XXXIII edizione, offre un viaggio musicale nel clima del secondo Cinquecento italiano attraverso i madrigali di Luca Marenzio (1553-1599).



Con un programma che attinge alle numerose raccolte di madrigali a quattro, cinque e sei voci, il concerto traccia un itinerario costellato di momenti intensi e toccanti, dove ogni madrigale racconta una storia in una pluralità di emozioni. In scena, diretto da Walter Testolin, il Rosso Porpora ensemble, collettivo di musicisti nato per dare la propria interpretazione al repertorio musicale sacro e profano che dal tardo Rinascimento copre tutta l’età del Barocco. L’Ensemble, la cui cifra stilistica essenziale è una profonda attenzione nei confronti del testo, verbale e musicale, è costituito da Marina Bartoli e Lucia Napoli soprani; Elena Carzaniga, alto; Massimo Altieri e Giacomo Schiavo tenori; Guglielmo Buonsanti basso e Dario Carpanese organo e cembalo.



Il concerto permette di riscoprire preziose pagine musicali, frutto di altissima maestria compositiva. È necessario ritirare il biglietto gratuito presso la biglietteria del Castello (il martedì dalle 10 alle 18). L’ultimo concerto del Festival sarà venerdì 6 dicembre nella Chiesa di San Francesco Saverio, in programma la Missa Pastoralis a otto voci di Orazio Benevoli (1605-1672). Protagonisti del concerto il Gruppo Vocale Laurence Feininger e la Corale Città di Trento, diretti da Roberto Gianotti, e la Corale Polifonica dell’Università di Trento diretta da Marco Gozzi.