Premio Strega da primato con 62 titoli proposti: il 22 marzo la dozzina

Tocca il record assoluto di 62 libri proposti dalla giuria degli Amici della Domenica il Premio Strega 2021 che festeggia quest'anno la 75/ma edizione, gli stessi anni dalla proclamazione della Repubblica Italiana. Un numero così alto di proposte non si era mai registrato da quando il Comitato direttivo ha modificato, nel 2018, il regolamento per cui ogni Amico della domenica può segnalare singolarmente, con il consenso dell'autore, un'opera.

Nel 2018 le proposte arrivate erano state 41, nel 2019 erano 57 e nel 2020 erano 54. Con il nuovo regolamento in questi ultimi anni c'è stato anche il moltiplicarsi del numero di libri che appartengono a una stessa casa editrice. Sul podio nel 2021 ci sono Bompiani, Mondadori e Ponte alle Grazie, a pari merito con 5 titoli.

Seguono con tre titoli ciascuno La Nave di Teseo ed Einaudi che tutti si aspettavano avrebbe puntato su Nicola Lagioia e il suo 'La città dei vivi' ma lo stesso scrittore, già Premio Strega nel 2015, ha deciso di non esserci spiegando in un tweet "temo che tornare a partecipare ora possa essere un gesto di arroganza, non solo verso gli altri, ma (poiché non ci si conosce mai fino in fondo) anche verso me stesso".

Partecipa di nuovo alla gara, dopo anni di assenza e il ritorno nel 2020, Feltrinelli con Andrea Bajani e il suo 'Il libro delle case proposto da Concita De Gregorio. In lista anche Salani, di solito tra i protagonisti del Premio Strega ragazze e ragazzi, che si presenta con 'Stjepan detto Jesus, il figlio' di Maria Rita Parsi. Tanti i piccoli e medi editori tra i quali per la prima volta Linea Edizioni, Inschibboleth, Morellini, Jouvence, La Musa Talìa, Bertoni , Kairos e Di Felice. Sarà il Comitato direttivo del premio presieduto da Melania G. Mazzucco e composto da Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D'Avino, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Helena Janeczek, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine, che si riserva la possibilità di integrare la lista iniziale, a scegliere i dodici titoli che si disputeranno l'edizione 2021.

La dozzina sarà annunciata il 22 marzo. Una così ampia partecipazione è dovuta forse anche alla pandemia che ha fermato le possibilità di incontro con i lettori. Spicca l'assenza di Silvia Avallone e del suo 'Un'amicizia' pubblicato da Rizzoli che è in lista con un solo titolo ' Al passato si torna da lontano' di Claudio Panzavolta.

Entrare tra i dodici sarà già una conquista, ma i posti per entrare in cinquina - che sarà votata il 10 giugno, se sarà possibile nella sede storica di Casa Bellonci trasformata in casa Museo - sono pochi. In pole position Teresa Ciabatti con 'Sembrava Bellezza' (Mondadori), proposto dal Premio Strega 2020 Sandro Veronesi, che torna in gara dopo essere stata vicina alla vittoria nel 2017 e questa volta per vincere. Ma non è ancora chiaro se la sfida sarà a due o a tre con tra i favoriti Emanuele Trevi con 'Due vite' (Neri Pozza) sostenuto da Francesco Piccolo el a Premio Campiello 2017 Donatella Di Pietrantonio con il suo 'Borgo sud' (Einaudi) presentata da Nadia Fusini. Ma c'è anche Aurelio Picca con 'Il più grande criminale di Roma è stato amico mio' (Bompiani) proposto da Edoardo Nesi.

Già così resterebbe solo un posto libero per entrare tra i cinque in corsa per la vittoria. E sono tanti i romanzi, per la maggior parte scritti da donne, che meriterebbero di avere questa chance da Giulia Caminito con 'L'acqua del lago non è mai dolce' (Bompiani), a Maria Grazia Calandrone con 'Splendi come vita' (Ponte alle Grazie), da Carmen Pellegrino con 'La felicità degli altri' (La nave di Teseo) a Edith Bruck con 'Il pane perduto' (La nave di Teseo).

E poi Lisa Ginzburg con 'Cara pace' (Ponte alle Grazie), Loredana Lipperini con 'La notte si avvicina' (Bompiani), Anna Giurickovic Dato con 'Il grande me' (Fazi), Francesca Mannocchi con 'Bianco è il colore del danno' (Einaudi), Elena Mearini con 'I passi di mia madre '(Morellini) e Chiara Mezzalama con 'Dopo la pioggia' ( E/O). Il vincitore sarà proclamato l'8 luglio.