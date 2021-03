Gli audiolibri al femminile: dalla Biblioteca di Trento online per tutti

TRENTO - Ci sono Anna Bonaiuto e Alba Rohrwacher che leggono “L’eleganza del riccio”, e poi Paola Cortellesi legge “Orgoglio e pregiudizio”, Isabella Ragonese legge “La ragazza con l’orecchino di perla”, Claudia Pandolfi legge “Una bambina e basta” e ancora Laura Morante legge “Stupore e tremori”. Sono alcune delle proposte delle biblioteche trentine per la giornata dell’otto marzo.

Quest'anno "La voce delle donne”, la proposta bibliografica per l’8 marzo non è un vero e proprio consiglio di lettura ma piuttosto un invito all’ascolto. Storie al femminile lette da scrittrici e attrici che modulano sapientemente la loro voce, l’intonazione, il timbro per rapire l’ascoltatore e trasportarlo nella realtà fantastica del racconto.

A letto o sul divano, in auto o in casa, all’aperto mentre si cammina o si corre, gli audiolibri ci fanno da sottofondo e ci trasportano in un’altra dimensione. Gli audiolibri si possono ascoltare su MLOL Trentino.