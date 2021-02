Nonostante la pandemia, nonostante tutte le difficoltà, il Trento Film Festival vuole provare a resistere e a dare un segnale. Così, da oggi sul sito trentofestival.it si aprono le candidature per fare parte come volontario o volontaria dello staff della 69ª edizione del Festival. Orgogliosamente il Trento Film Festival sottolinea che dal 1952 a oggi ha perso solo un'edizione e anche nel 2020, l'anno più difficile, è riuscito nell'impresa di organizzare una rassegna che – tra eventi in presenza e in streaming – ha raggiunto decine di migliaia di persone.

E così si prepara anche in questo 2021: il Festival è pronto a dare il proprio contributo per lanciare un messaggio di speranza e di ripartenza al pubblico e agli operatori del mondo cinematografico e delle economie di montagna, settori che sono stati messi in ginocchio dalla pandemia e dalle sue conseguenze. Per raggiungere questo obiettivo, come ogni anno, appunto, il Trento Film Festival aprirà le porte ai tanti giovani e non solo che si sono sempre offerti volontari e «che potranno mettersi in gioco portando energia, passione e competenze», scrivono gli organizzatori. Impegnati sui diversi fronti del Festival, dal front office all'accoglienza degli ospiti, dalle sale cinematografiche a MontagnaLibri e all'ufficio stampa, i volontari e le volontarie potranno così arricchire il loro curriculum con un'esperienza importante, imparando a conoscere il "dietro le quinte" di una grande manifestazione internazionale di cinema.

Le iscrizioni per la 69ª edizione del Festival – che si svolgerà a Trento dal 30 aprile al 9 maggio – si sono aperte e lo rimarranno fino al 31 marzo. Un piccolo premio per tutti i volontari saranno la T-shirt Montura, il catalogo del Trento Film Festival e soprattutto il pass cinema per accedere gratuitamente a tutte le proiezioni dell'edizione. Per gli interessati si possono avere maggiori informazioni scrivendo a staff@trentofestival.it oppure consultando la pagina dedicata sul sito del Festival.