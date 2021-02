Il Mart sbarca a Trento: Salvotti alla Civica e Moggioli alle Albere

Presentate questa mattina due nuove mostre organizzate dal Mart a Trento: “Gian Leo Salvotti de Bindis. Fra progetto e utopia”, presso la Galleria Civica di via Belenzani, e “Omaggio a Umberto Moggioli”, a Palazzo delle Albere.

«Ho fortemente voluto che il Mart riaprisse il prima possibile» ha spiegato il presidente Vittorio Sgarbi «Le mostre erano allestite e pronte, ma nessuno poteva visitarle. Erano mostre prigioniere».

Dopo l’apertura del Mart, il 18 gennaio, hanno riaperto al pubblico, a partire da lunedì 25, anche le esposizioni della Galleria Civica di Trento e di Palazzo delle Albere, dedicate rispettivamente all’architetto trentino Gian Leo Salvotti de Bindis e all’arista trentino Umberto Moggioli.

Illustrando le mostre, il presidente Sgarbi ha ricordato il forte legame che il Mart ha con la città di Trento: «A Trento il Mart ha due avamposti. Uno è il Palazzo delle Albere dove la prima direttrice del Mart Gabriella Belli ha organizzato le prime mostre internazionali del Trentino. Per questa prestigiosa sede abbiamo in programma diversi progetti in collaborazione con il MUSE. Svilupperemo un programma che unisca la contemporaneità del Mart e con i temi nella vocazione del MUSE, come l’ambiente. Mart e MUSE: due grandi musei insieme per interrogarsi sui cambiamenti e sul nostro tempo. La seconda sede di cui il Mart dispone è la Galleria Civica di Trento, volta a quel contemporaneo vivo e presente che può essere presentato nel cuore storico e pulsante della città».

Le mostre a Trento sono visitabili dal lunedì al venerdì. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 gli orari della Galleria Civica; orario continuato dalle 10 alle 18 per Palazzo delle Albere.