Sgarbi annuncia la riapertura del Mart: il 16 gennaio con la mostra di Boldini

Il Mart di Rovereto è pronto a riaprire al pubblico dopo la lunga chiusura di questi mesi di restrizioni, con la conferma del via libera da parte del governo per i musei nelle regioni gialle. Lo annuncia il presidente, Vittorio Sgarbi: «La cultura è l’anima di un Paese. Da Rovereto un segnale forte al resto d’Italia. Soddisfazione per la decisione del governo. La chiusura è stata una scelta sbagliatissima».

I visitatori, spiega una nota, «potranno così godersi due grandi mostre, quella su Caravaggio, inaugurata lo scorso anno, e quella su Giovanni Boldini» per la quale sabato 16 gennaio alle 12 è prevista la vernice con conferenza stampa. Per visitare le mostre occorrerà prenotarsi online sul sito del museo: www.mart.trento.it.

«Chiaramente - aggiunge Sgarbi - invitiamo tutti i visitatori al rigoroso rispetto delle norme anti Covid».