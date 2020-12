"Rosso di sera", un libro sulle previsioni meteo (con prefazione trentina)

Andrew Blum un bel giorno ha realizzato che se voleva capire il meteo e i meccanismi delle previsioni del tempo, non doveva guardare in alto, verso il cielo, ma in basso, verso i moderni macchinari della tecnologia. Giornalista scientico curioso, ha deciso di scrivere questo bel libro su come nascono le previsioni del tempo, Rosso di sera. Libro che nell’edizione italiana gode di una bella prefazione di Dino Zardi, professore all’Università di Trento, dove insegna Fisica dell’atmosfera ed è il presidente dell’Associazione italiana di scienze dell’atmosfera e meteorologia.

Zardi, introducendo il libro, rivela alcuni dettagli importanti e spiega l’evoluzione degli studi, portandoci dentro i meccanismi del meteo. Con Blum ci fa capire che il meteo non è una divinazione, una lettura di elementi fatta da misteriosi aruspici, ma si basa su elementi scientifici e soprattutto sulla tecnologia più avanzata e raffinata.

Ed è tutto sommato straordinario vedere come il meteo, lo stato del tempo in generale, è un argomento che coinvolge tutti e tutti ne siamo posseduti pervasimente nella quotidianità, fin da quando ci svegliamo la mattina e spiamo le previsioni del tempo sul nostro smartphone, fino ai momenti più catastrofici, anche geograficamente lontani da noi che ci fanno sentire piccoli e in balìa degli eventi. Ecco, nelle previsioni non c’è nulla di stregonesco, ma metodo scientifico e un continuo affinamento dei calcoli. Le previsioni sono cresciute nella loro precisione insieme ai salti della tecnologia: sistemi informatici, computer, sistemi di calcolo, sonde spaziali. Blum ci fa entrare nelle stazioni meteorologiche, ci racconta il lancio di satelliti modernissimi, entra nei laboratori, racconta le intuizioni scientifiche, le osservazioni e la perfetta organizzazione che consente l’incredibile scambio di informazioni a livello mondiale con una organizzazione che raggruppa oggi 200 Paesi del mondo.

Oggi possiamo prevedere il tempo più accuratamente di quanto sia mai accaduto. Certo, a volte le previsioni non sono perfette. Ma non esiste scienza che ci possa dire esattamente che cosa succederà nei prossimi giorni. Il meteo ci prova. E in futuro sarà sempre più preciso.

Andrew Blum, Rosso di sera, Raffaello Cortina editore, 186 pagine, 18 euro