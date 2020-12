Il Mart va avanti online: Sgarbi che spiega Caravaggio, laboratori per bambini e visite guidate virtuali

In questo strano 2020 avremo uno strano Natale. Eppure Vittorio Sgarbi, presidente del Mart, non vuole arrendersi in questo anno che si sta chiudendo e in cui tutti ci sentiamo più soli e vulnerabili. Così, Sgarbi, convinto che si debba tornare alla semplicità delle “cose belle” e che l’arte e la cultura contribuiscono al benessere e alla crescita individuale e sociale si offre in tre “lezioni” online ogni sabato, la mattina alle ore 10, per spiegare Caravaggio. Un breve viaggio in tre puntate attraverso alcuni tra i maggiori capolavori di arte del mondo. Davanti al Seppellimento di santa Lucia il presidente del Mart descrive una selezione di opere di uno dei più importanti artisti di tutti i tempi, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Non solo. Anche il 24 e il 25 dicembre il Mart regala a tutti i suoi follower su Facebook e su Youtube due speciali visite guidate alle mostre Caravaggio. Il contemporaneo e Giovanni Boldini. Il Piacere. Le visite sono condotte dai curatori Denis Isaia e Beatrice Avanzi e dalla responsabile dei progetti al pubblico dell’Area educazione Annalisa Casagranda.

Ogni sabato sulla pagina Facebook del Mart saranno pubblicate video-pillole di approfondimento sulle mostre temporanee, momentaneamente chiuse. La curatrice Beatrice Avanzi illustrerà alcune opere e temi.

Sono previsti anche laboratori e storie per bambini e ragazzi, ogni domenica dalle 10 su Facebook. Domani c’è «Un Natale di cartone». Il laboratorio insegna a costruire una piccola renna con carta e cartone riciclati.