Con Mali Weil le Albere diventano il centro del design (online)

La programmazione di Palazzo delle Albere di Trento, il polo «Scienze, arte e filosofia» del Muse, il Museo delle scienze, si completa con l’iniziativa «Like life. Design multispecie», una rassegna curata dal collettivo artistico Mali Weil. La manifestazione si compone di sei incontri pubblici e un laboratorio a numero chiuso, che verranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Muse, tra venerdì 11 e domenica 20 dicembre.

La proposta indaga i più innovativi scenari contemporanei del design in un originale intreccio tra discipline scientifiche, filosofia, antropologia e ambiti creativi. «Like life» si apre venerdì 11 dicembre con il filosofo Emanuele Coccia, mentre il 12 dicembre sarà ospite Formafantasma, pluripremiato studio di design. «Il progetto – spiegano Lorenzo Facchinelli di Mali Weil e Carlo Maiolini, referente della programmazione delle Albere – propone il design come linguaggio e spazio cardine per riconoscere le relazioni che ci legano alle alterità e pensare il comune spazio politico che umani e non umani abitano nell’Antropocene. «Like Life» guarda ai paradigmi della simbiosi e delle relazioni sia dal punto di vista degli oggetti e della materia, sia degli immaginari e delle narrazioni implicate».