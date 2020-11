La galleria Boccanera apre ad Andrea Fontanari: una mostra solo su prenotazione

In tempi di pandemia e coprifuoco, il settore della cultura soffre. ma c’è anche chi reagisce e rilancia. Come la Boccanera Gallery di Trento che da domani e fino a fine gennaio presenta la prima personale del giovane pittore trentino Andrea Fontanari (è del 1996).

La mostra intitolata «Knock before entering» (Bussate prima di entrare, ndr), curata da Giovanna Nicoletti, racconta, attraverso una quindicina di dipinti su tela di diverso formato, della “bella pittura del giovane artista collocando la sua ricerca pittorica all’interno della raffigurazione figurativa che, a partire dalle avanguardie espressioniste del primo novecento, trasforma la rappresentazione contemporanea attraverso la scomposizione della forma e la vibrazione dinamica del colore”.

Fin dai primi lavori datati 2015, Andrea Fontanari mostra uno spiccato interesse per la descrizione dell’ordinario. Figure o oggetti sono quasi banali nella loro definizione come “banale”, sembra voler dire l’autore, è il mondo ordinario dei mass media.

Nei lavori di Andrea Fontanari, caratterizzati da piani sequenze ravvicinati e da una visione iper-realista, ogni cosa sembra essere possibile.

Ogni singolo elemento sembra funzionare nelle sequenze di immagini dove la lentezza della pratica pittorica pare contrastare la velocità del presente. Quello che l’artista ci offre è un universo parallelo che, come scrive la curatrice nel testo in catalogo, possiamo osservare solo aprendo la porta dopo aver bussato.

E quindi? Bussate: per accedere alla vernice - un solo spettatore alla volta nelle ampie sale con circa 25 lavori esposti - bisogna prenotare la visita: la galleria Boccanera è in Via Alto Adige 176 (sulla statale fra gardolo e Lavis), a Trento. Bisogna chiamare il numero 0461 984206 o scrivere una email a info@boccaneragallery.com