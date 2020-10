Felicità per le edizioni Keller di Rovereto: la loro autrice, Anna Burns ha vinto l'edizione 2020 dell'International Impac Dublin Literary Award, uno dei premi internazionali più importanti, con il libro Milkman .

Il bel romanzo - e importante - di Anna Burns si era già affermato, guadagnando il Man Booker Prize del 2018.

«Un riconoscimento molto importante - scrive in una nota la casa editrice - non solo per il valore del premio, tra i più rinomati e internazionali, ma anche per la selezione di autori e opere arrivati in finale e candidati alla vittoria. Tra gli autori e le autrici della shortlist si trovano infatti nomi come quello della polacca e premio Nobel Olga Tokarczuk, di Pat Barker, Esi Edugyan, Tommy Orange, Édouard Louis, Tayari Jones...»

L'edizione italiana di «Milkman» è pubblicata da Keller editore nella traduzione di Elvira Grassi. Anna Burns è la prima nordirlandese ad aggiudicarsi questo premio e la quarta donna in 25 anni di vita dell'International Impac Dublin Literary Award. Tra i vincitori delle precedenti edizioni si ritrovano David Malouf, Javier Marias, Herta Müller, Andrew Miller, Michel Houllebecq, Orhan Pamuk, Colm Toibin, Colum McCann.