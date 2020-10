C'è un orso alle Viote. Anzi, più di un orso: oltre a quello che si è stabilito nella zona fra Sant'Anna e il Doss d'Abramo da anni, adesso c'è un orso gigante di 5 metri di altezza.

Non è un animale, ma una scultura: l'ha realizzata l'artista trentino Francesco Franz Avancini ed è costruita solo con elementi naturali reperiti nel bosco del Bondone: supportata da una struttura di rami di nocciolo, l'opera è ricoperta di paglia, con fieno delle Viote. Tutti gli elementi sono stati reperiti in loco. E l'effetto è magnifico.

L'opera si intitola «L'orso con la valigia», ed è stata realizzata nel corso di tre weekend, nel prato di fronte alla Capanna Viote, vicino alla Terrazza delle Viote e all'osservatorio astronomico del Muse.

Ma sbaglia chi pensa che sia una allusione alla fuga di M49. In realtà, Franz Avancini è un artista che si lascia influenzare dai luoghi, e che poi adatta la sua «land art naturale» all'ispirazione. Artista poliedrico, è uomo di poche parole, non ama spiegare le sue opere che - giustamente - parlano da sole. E questo orso con la valigia racconta proprio questo: rizzato in piedi, è pronto a partire, perché la natura dell'orso è quella di muoversi e viaggiare, non di restare prigioniero in gabbia.

La scultura è stata commissionata dal «Monte Bondone Green Festival» che si è tenuto nelle scorse settimane, e rimarrà come «totem» naturale: è prevista una manutenzione che di anno in anno potrà restaurare i segni del tempo.

In questi giorni è caduta la prima neve e l'orso ha già potuto assaggiare la coltre bianca, che lo fa risaltare nel paesaggio.

Per Avancini una nuova opera colossale, come quelle che ha realizzato negli ultimi anni: poliedrico, artista, maker, dotato di grande abilità ed attenzione con i materiali, ha la caratteristica di pensare ad opere molto grandi. Così è già stato con Ledro Land Art dove Franz Avancini ha tenuto due workshop con i ragazzi di Smarmellata Project di Arco, realizzando prima una grande Scimmia, poi quest'anno un Tritone che fanno bella mostra di sé nel bosco e sono diventati due attrazioni del percorso.

Oggi alle Viote si terrà l'inaugurazione ufficiale: da domani l'orso con la valigia del Monte Bondone diventerà ufficialmente l'amico dei bambini e di tutti quelli che amano il Monte Bondone così com'è. Naturale, selvaggio, curioso e pronto a viaggiare per poi ritornare alle radici.