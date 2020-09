In occasione del Festival dell’economia, è aperta al pubblico la mostra «Sguardi sulla montagna. verso i 150 anni della Sat (1872-2022)» alle gallerie di Piedicastello. Il percorso espositivo, promosso dalla Fondazione Museo storico del Trentino con la Società degli Alpinisti Tridentini (SAT), è visitabile da ieri.

La mostra è pensata come momento introduttivo alle celebrazioni per il 150° anniversario di fondazione della SAT (1872-2022) e intende raccontare come è stata percepita la montagna in Trentino dalla seconda metà dell’800 ai giorni nostri.

I materiali esposti provengono dalle raccolte dell’archivio fotografico e audiovisivo della SAT (Biblioteca della Montagna – Archivio storico Sat), dall’Archivio fotografico e dalla Cineteca della Fondazione Museo storico del Trentino, dall’Archivio storico fotografico della Provincia autonoma di Trento (Soprintendenza per i beni culturali) e da altri fondi presenti presso istituzioni e musei nazionali e provinciali (Museo Nazionale della Montagna - Cai Torino, Touriseum - Museo provinciale del turismo di Merano, Archivio Priuli & Verlucca di Torino e altri).

Venerdì 2 ottobre, alle ore 17.30, si terrà un evento di inaugurazione della mostra alle Gallerie, con un intervento della presidente della SAT Anna Facchini e del presidente della Fondazione Museo storico del Trentino Giorgio Postal, a cui seguirà un percorso di visite guidate con i curatori della mostra.

La mostra sarà visitabile fino al 7 febbraio 2020 con il seguente orario: da martedì a domenica, ore 10.00-18.00; lunedì chiuso; ingresso libero. Maggiori informazioni su www.museostorico.it