«Per la primavera 2021 prevediamo l’arrivo di grandi nomi anche al Palazzo delle Albere, a Trento: apriremo con la mostra di Banksy o di Steve Mc Curry. Lo ritengo un luogo importantissimo che ha bisogno di uno choc». A dirlo il presidente del Mart e critico d’arte Vittorio Sgarbi, che è stato nominato presidente onorario della Commissione grandi eventi dalla Giunta provinciale.

«Da parte mia c’è il massimo impegno deontologico di presenza, giudicatemi per quello che ho fatto, e per quello che ho portato in un museo che per un pò di tempo è stato un pò addormentato», ha aggiunto Sgarbi.