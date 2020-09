Arte e scienza a braccetto per regalare nuovi punti di vista e di riflessione ai visitatori. È da qui che nasce il concept dell'installazione dei container artistici «Perspectives Art Spaces» nel Giardino del Muse, realizzata dall'associazione culturale meranese Fabrik Azzurro in collaborazione con Niederstätter, azienda altoatesina leader nel mercato di macchinari edili e per costruzioni.

Il progetto, visitabile fino al 23 settembre (17 e 19 settembre dalle 17.30 alle 19.30 e alle 20; 22 e 23 settembre dalle 17.30 alle 19.30 e alle 20), consiste in uno spazio artistico situato all'interno di due container mobili che si confronta in vario modo con prospettive differenti, attraverso lo spostamento del punto d'osservazione tra spazio e tempo. A fare da filo conduttore alcuni tra i più celebri testi della letteratura moderna.