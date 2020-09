Importante appuntamento giovedì alle ore 19 , organizzato dalla Libreria Arcadia. In diretta Facebook dagli Stati Uniti interverrà Jessica Bruder , l'autrice di Nomadland. Un racconto d'inchiesta , il libro edito da Clichy da cui è tratto l'omonimo film di Chloè Zhao che sabato ha vinto il Leone d'Oro a Venezia.

Giorgio Gizzi dialogherà con Jessica Bruder, con la traduzione della preziosa Silvia Turato .

Il libro di Jessica Bruder, «Nomadland» è nato dall'inchiesta «Dopo la pensione» (vincitrice del Premio Aronson 2015 per il giornalismo sulla giustizia sociale) ci accompagna in un viaggio indimenticabile attraverso la vita, i sogni e le speranze dei nomadi del terzo millennio, per scoprire che, squarciato il velo illusorio del Sogno Americano, al di là è forse possibile scorgere una nuova realtà, più umana, più solidale, più bella. Tra loro Linda May: una nonna di 64 anni, dai capelli grigi, che vive viaggiando su un 28 piedi e Bob Wells, diventato vero pilastro della comunità dei nomadi dopo anni di sofferenza e fallimenti.

Nel film la camera segue Fern (la brava Francis McDormand), una donna che, dopo il collasso economico di una cittadina rurale nel Nevada, fa i bagagli e parte nel suo van per provare la vita on-the-road, fuori dalla società convenzionale, da moderna nomade. Il film include nomadi veri che fanno da mentori e compagni a Fern nel suo viaggio attraverso il vasto paesaggio dell'Ovest americano.