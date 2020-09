«Paso Doble» è la nuova mostra che si inagura oggi a Palazzo Trentini (via Manci, Trento). In mostra cento opere degli artisti Matteo Boato e Luigi Tamanini.

L’inaugurazione è oggi alle 18 con i curatori Riccarda Turrina e Dario Chilovi. Poi la mostra sarà visitabile fino al 2 ottobre con orari: da lunedì a venerdì 8:30 - 17:30. Il sabato 8:30 - 12.

Matteo Boato, trentino, è uno degli artisti più conosciuti in regione. Diplomato in chitarra classica, laureato in ingegneria, dal 2001 si dedica a tempo pieno alla pittura con uno stile personale e riconoscibilissimo. Ha vinto numerosi premi internazionali, ha all’attivo un centinaio di mostre,

E’ il colore, come mezzo espressivo e fonte della costruzione delle forme, il protagonista dell’intera opera di Luigi Tamanini: nato nel 1946 a Trento, vive e lavora a Firenze da anni. Alla pittura si è dedicato dopo la laurea in architettura frequentando, proprio a Firenze, prima l’atelier della pittrice Joke Frima, e poi la Scuola di disegno e pittura dal vero di Nerina Simi.

Molte le mostre personali e colletive alle quali ha partecipato dagli anni Settanta ad oggi. Negli ultimi anni ha esposto a Crotone, Pistoia, Prato e Firenze. Nel 2001 ha vinto il “Fiorino d’oro” nella sezione grafica.