Il festival di letteratura «Intermittenze», un ensemble di suoni, parole e libri promosso dalla biblioteca civica di Riva del Garda, ritorna dal 24 al 27 settembre. Ospiti tra gli altri Marco Messina, già 99 Posse, Wu Ming; Neri Marcorè e Fabio Stassi e i due premi Campiello a confronto, due dei più graffianti scrittori che l'editoria italiana conosca: Simona Vinci e Andrea Tarabbia.

E questo è solo un assaggio del programma di questa seconda edizione, organizzata nonostante le difficoltà del dare vita ad un evento con le restrizioni legate al coronavirus. Ma la volontà di esserci è stata più forte, proprio perché gli scorci suggestivi, le piazze e i luoghi di grande fascino che Riva del Garda può offrire sono piaciuti l'anno scorso, all'esordio, e ben si coniugano alle «Intermittenze» musicali e letterarie.

La direzione artistica è stata affidata a Emiliano Visconti e il programma parte giovedì 24 settembre alle 18.15 con l'orchestra delle Metamorfosi diretta dal maestro Francesco Maria Moncher in un luogo-simbolo per la città di Riva: la spiaggia degli Olivi. Il prologo sarà un omaggio al grande compositore Ennio Morricone, scomparso di recente. Alle 21.15 nel cortile della Rocca sarà la volta invece del pianista Massimo Giuntoli e della vibrafonista e percussionista Clara Zucchetti , i quali trasporteranno il pubblico nell'America anni Cinquanta della Beat Generation.

Venerdì si comincia con le suadenti note e i sensuali passi del tango alla spiaggia degli Olivi (ore 18) con lo spettacolo «Ya Tango». A seguire «Enea, lo straniero» di Giulio Guidorizzi , celebre grecista, che condurrà in un viaggio nei versi di Virgilio. A concludere la giornata, alle 21.15 il direttore artistico con gli Artenovecento sul palco di piazza Garibaldi porterà il pubblico nella «Biblioteca musicale di Fabrizio De André».

Una coppia amatissima, Fabio Geda e Enaiatollah Akbari , darano il via al programma di sabato alle 15.30 nel parco della Rocca: tornano insieme sul palco a raccontare cosa successe dopo l'ultima pagina del loro best seller «Nel mare ci sono ancora i coccodrilli». Alle 17 alla spiaggia degli Olivi tocca a Romana Petri e al suo «Figlio del lupo» e alle 18.30 nel cortile della Rocca si potrà vivere un potente incontro «dentro la poesia» grazie a Valerio Magrelli, uno dei più importanti poeti viventi. Neri Marcoré alle 21.15 trasformerà piazza Garibaldi in un grande stadio (vedi box sopra) e alle 23 nel cortile della Rocca arriveranno i Wu Ming per un reading quasi inedito, accompagnati da un live-set elettronico curato dagli Elem , ovvero la formazione che tra gli altri ospita Marco Messina , già 99 Posse, formazione multimediale, giacché sullo schermo appariranno le immagini curate dall'artista visiva Loredana Antonelli , che così intreccerà una terza arte alle due colonne portanti del festival.

Gran finale domenica: alle 9.30 con «Terza pagina»: nel parco della Rocca dialogo tra il giocoso e il serio con Neri Marcorè e Fabio Stassi . Alle ore 15.30 due premi Campiello a confronto: Simona Vinci e Andrea Tarabbia , alla Spiaggia degli Olivi e alle 17 Giorgio Fontana e Claudia Durastanti nel cortile della Rocca con «Prima di noi» metteranno a confronto due grandi romanzi. Alle 18.30 alla spiaggia degli Olivi protagonista una delle voci più amate di Rai Radio Tre, Valerio Corzani . Si chiude alle 21.15 in piazza Garibaldi con uno di quei narratori che dai piccoli teatri della provincia romagnola sta a poco a poco conquistando tutta Italia: Roberto Mercadini , che porterà di nuovo in scena uno dei suoi monologhi più potenti, quel «Little Boy» che da poco è diventato anche un libro.

Tutti gli incontri sono gratuiti con prenotazione obbligatoria per garantire il rispetto delle norme anti-covid online (www.eventbrite.it) oppure per telefono (0464 573915, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30).