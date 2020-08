La giuria del premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi ha selezionato i nove volumi che concorreranno al premio finale nel concorso letterario intitolato allo scrittore dell’altopiano di Asiago.



In ordine alfabetico sono: Werner Bätzing, «Die Alpen» - C.

H. Beck; Carlo Budel, «La Sentinella delle Dolomiti» - Ediciclo; Arno Camenisch, «Ultima neve» - Keller; Veronica della Dora, «La montagna» - Einaudi; Marco Felder, «Tutta quella brava gente» - Rizzoli; Silvia Giorcelli Bersani, «L’impero in quota» - Einaudi; Alberto Rizzi, «I leoni dolomitici» - Cierre; Annibale Salsa, «I paesaggi delle Alpi» - Donzelli; Daniele Zovi, «Italia selvatica» - Dea.

La giuria è composta da Ilvo Diamanti, Marco Albino Ferrari, Paola Filippi, Mario Isnenghi e Daniele Jalla. La premiazione si terrà il 17 settembre nel Centro congressi di Riva del Garda.