Trentino d'autore: oggi Enrico Letta a Comano

Sarà un Ferragosto all’insegna della cultura quello delle Terme di Comano per l’organizzazione della locale Apt. Si intensificano infatti, a cavallo del 15 agosto, le proposte di «Trentino d’Autore» (moderate dal direttore de l’Adige Alberto Faustini e in alternativa da Fausta Slanzi) per la rassegna letteraria che da ben 30 anni impreziosisce l’estate alle Terme di Comano, in programma da domani al 29 agosto.

Ad aprire l’edizione di quest’anno oggi alle ore 18.30 sarà Enrico Letta. Partendo dal suo ultimo libro «Ho imparato», l’ex presidente del Consiglio torna a Comano per offrire uno sguardo originale sul contesto internazionale in cui ogni equilibrio è stato messo in discussione dal Covid-19 e da nuove fragilità.

A seguire mercoledì 12 agosto Luca Mercalli, giovedì 13 Andrea Purgatori che presenta il suo romanzo d’esordio «Quattro piccole ostriche» e venerdì 14 agosto, «I cento giorni che hanno sconvolto il mondo» (l’Adige), la ricostruzione dei giorni più drammatici dell’emergenza coronavirus nelle oltre seicento pagine realizzate dalla redazione de l’Adige che sarà ben rappresentata all’incontro.

Domenica 16 agosto torna Gianluigi Nuzzi con «Giudizio Universale», un’inchiesta che traccia uno scenario impensabile: la Chiesa è prossima al default finanziario. Mercoledì 19 agosto, Michele Mirabella presenta «Quando c’è la salute. Storie vere o supposte: curiosità, miti e dicerie della medicina»; venerdì 21 Gian Antonio Stella racconta in «Diversi.

La lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia» la storia della disabilità; martedì 25 agosto Rosetta Infelise Fronza e Brunamaria Dal Lago Veneri ed il loro libro «Colori del pensiero». L’incontro di chiusura, sabato 29 agosto, è affidato a Sara Fruner con «L’istante largo».

Per garantire le giuste distanze, i posti in sala saranno limitati. Si consiglia pertanto di prenotare telefonando all’Apt allo 0465 702626 e di portare la mascherina.