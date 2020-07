Mandy Barker, mostra a Castel Beseno

È stata rinviata l’inaugurazione della mostra della fotografa Mandy Barker, «Not in my planet» che doveva aprirsi la settimana scorsa a Castel Beseno. La mostra aprirà giovedì 9 luglio e resterà aperta fino al 1 novembre.

«Not in my planet» espone una serie di opere fotografiche della pluripremiata fotografa Mandy Barker: immagini di grande impatto visivo composte da rifiuti - sfuggiti al riciclaggio - finiti nelle acque del mare e infine sulle coste. Obiettivo, catturare l’attenzione e far riflettere su uno tra i principali problemi che affliggono i nostri giorni: l’inquinamento e l’incredibile abbondanza di rifiuti. L’esposizione è frutto della collaborazione con il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Trento, per la lotta all’inquinamento da plastica.

La mostra è composta da 4 sezioni: Shoal, ovvero Banco, Soup (Zuppa), Indefinitive e Snow Flurry ovvero Raffica di neve, nelle quali l’artista stimola una risposta emotiva nello spettatore combinando la contraddizione tra attrazione estetica iniziale e successivo messaggio di consapevolezza. Le immagini, rielaborate, sono basate su fotografie di oggetti fisicamente ritrovati sulle spiagge o alla deriva nell’oceano, alcuni dei quali hanno formato delle vere e proprie discariche in alcune zone degli oceani.