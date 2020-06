Prove di normalità. Con un sapore speciale e qualche effetto particolare. "La Meraviglia - Voci e storie della città sotterranea", scritto e interpretato da Andrea Castelli, è stato il primo spettacolo teatrale post-Covid aperto al pubblico. Nella serata di giovedì, infatti, nonostante la chiusura di una parte della platea a causa delle previsioni meteo che minacciavano pioggia (i posti totali sarebbero altrimenti stati 270), il Teatro Sociale di Trento si è aperto su piazza Cesare Battisti, accogliendo circa 74 spettatori sereni, felici, desiderosi di riabbracciare quella quotidianità tanto attesa e desiderata.

«Finalmente, è il caso di dirlo - ha commentato Cristina Menapace , prima arrivata all'ingresso dello spazio allestito in piazza -. Mascherina e controllo della temperatura? Sono un giusto compromesso, ma era ora di tornare alla normalità. L'estate migliorerà, ne sono sicura».

Le misure di prevenzione comunque non sono mancate, con i presenti che si sono dovuti accomodare a posti alternati, con bocca e naso coperti dall'ormai (quasi) inseparabile mascherina e dopo essersi sanificati le mani. «Un mix di emozione e curiosità, con la voglia di tornare alla normalità di prima - sottolineano Antonella Oriolo e Marco Baldessari -. È un'occasione per riassaporare il teatro, anche se al chiuso ha tutto un altro fascino, trasmette emozioni diverse. La presenza di Andrea Castelli è sicuramente un valore aggiunto, ma siamo sicuri che ci saranno altri momenti nel corso dell'estate per vivere serate come questa».

Quasi tutti esauriti i posti per lo spettacolo che, fino a domenica, animerà il centro città. Le attese degli amanti del teatro non rimarranno comunque deluse, dato che è in programma un calendario di eventi che coprirà completamente i prossimi mesi.

«Finalmente, non vedevo l'ora! - ha ribadito anche Marisa Paissan -: sono amante del teatro, ho l'abbonamento al Portland e per me questa riapertura, così come la programmazione di altri eventi, è una splendida notizia. Un ritorno alla normalità, la mascherina o la misurazione della temperatura non saranno un problema». Trento dunque si riscopre amante del teatro e delle sue continue novità, come evidenziato anche da Valeria Pedrotti : «Davvero particolare questa modalità del teatro rovesciato, c'è grande curiosità! In generale, è bello poter tornare ad assistere a uno spettacolo dopo molti mesi. Controlli e mascherine? Nessun problema, ci dovremo abituare e credo siano ancora necessarie».