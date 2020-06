Mentre prepara la quarantesima stagione di «Superquark», Piero Angela è al lavoro anche per «Superquark+», il progetto nato nella passata stagione per RaiPlay. Le nuove puntate, sempre monografiche e della durata ciascuna di 15 minuti, saranno dieci e si aggiungeranno a quelle che sono già online sulla piattaforma dove è disponibile anche uno speciale sul coronavirus.

Si tratta, com’è noto, di un format innovativo, pensato specificamente per la piattaforma digitale della Rai, in cui la brevità delle puntate non fa perdere loro il rigore e la chiarezza che da sempre caratterizzano il marchio «Superquark». Lo stesso Angela lo ha definito «un mini programma compatto».

Poi arrivò, appunto, «Quark» con la sua formula decisamente innovativa per l’epoca grazie, ad esempio, ai documentari della Bbc e del naturalista britannico David Attenborough e ai cartoni animati di Bruno Bozzetto. Strumenti, questi, utilizzati per rendere comprensibile a tutto il pubblico, non solo quello esperto di scienza e tecnologia, gli argomenti trattati.

Dal programma originario, seguendo sempre la formula della divulgazione accessibile a tutti, sono nati negli anni «Il mondo di Quark» (con documentari naturalistici), Quark economia« (dedicato a temi finanziari), «Quark Europa» (dedicato a temi politici). E, anche, tre titoli (realizzati insieme al figlio Alberto) che, grazie all’utilizzo della computer grafica, esploravano mondi misteriosi come il corpo umano («La macchina meravigliosa»), la preistoria («Il pianeta dei dinosauri») e lo spazio («Viaggio nel cosmo»).

Nel 1995, come molti ricorderanno, «Quark» è diventato «Superquark», raddoppiando la sua durata da un’ora a due ore per affrontare meglio la concorrenza delle reti Mediaset. Da non dimenticare, infine, gli «Speciali di Superquark», le serate monotematiche dedicate a temi di grande interesse non solo scientifico ma anche sociale e psicologico.

L’ultimo nato è stato «Ulisse», anch’esso realizzato con Alberto Angela che oggi se ne occupa interamente.