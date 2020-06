Dal 2 giugno i musei e i castelli del Trentino riaprono con biglietto d'ingresso al costo di 1 euro e accesso con misurazione della temperatura, entrata contingentata, spazi sanificati, igienizzanti, obbligo della mascherina e distanza minima di un metro.

Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Beseno e Castel Stenico : apertura con orario 11 - 18.30 da martedì a domenica; prenotazione obbligatoria a fasce orarie e numeri contingentati per i castelli. Castel Beseno da fine giugno al 1° novembre ospiterà la mostra di fotografie di Mandy Barker "Not in my planet".

Muse e Palazzo delle Albere : aperti dal martedì alla domenica, con orario 10-18. Il Giardino Botanico Alpino, alle Viote del Monte Bondone, sarà aperto tutti i giorni nei mesi di giugno e settembre con orario 9-17, luglio e agosto 9-1. La Terrazza delle Stelle aprirà con osservazioni serali del cielo e attività nei fine settimana.Prenotazione dell'ingresso obbligatoria solo per il Muse. Si possono visitare le mostre Manimali/Handimals (quadri a olio e grandi foto fine art dal 19 giugno);

Cosmo Cartoons (l'esplorazione dell'Universo tra scienza e cultura pop; A collection for beyond the plastic (a Palazzo delle Albere); Milimani. Biodiversità in quota tra il Tropico del Cancro e del Capricorno al Giardino Botanico Alpino.

Mart : da martedì a domenica in orario 10-18; venerdì ore 10-21. Si consiglia la prenotazione (on-line, call center). Al Mart «Italo Zannier. Fotografo innocente» fino al 23 agosto; «I diari. Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi» fino al 23 agosto. Dal 26 giugno «Carlo Benvenuto. L'originale» (circa cinquanta lavori realizzati dagli anni Novanta a oggi); «Ardengo Soffici. Incontro di Dante e Beatrice»: il dipinto di Soffici proveniente da Casa Raphael e una selezione di altri suoi dipinti; «After Monet».

Casa d'Arte Futurista Depero: da martedì a domenica ore 10-18, consigliata la prenotazione, in mostra «Tuuumultum! Campionature tra arte, musica e rumore dalle collezioni del Mart».

Galleria Civica a Trento : da martedì a domenica ore 10-13 e 14-18, consigliata la prenotazione; visitabile la mostra «Ciò che vedo. Nuova figurazione in italia».

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina : con «La montagna delle leggende» le 42 sale accoglieranno i visitatori con una leggenda per ogni ambientazione. Gallerie Museo storico del Trentino, Museo dell'aeronautica "Gianni Caproni": da martedì a domenica ore 10-18. «Si combatteva qui! Alpi, teatri di battaglie 1940 – 1945», mostra fotografica di Alessio Franconi.

Museo Diocesano Tridentino : il 2 giugno inaugurazione della mostra in piazza Duomo "Il museo della quarantena".

Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto : mercoledì-venerdì 14-18; sabato e domenica 10.30-17.30. La prima settimana di giugno solo martedì 2, sabato 6 e domenica 7, dalle 10.30 alle ore 17.30.

Museo Casa De Gasperi, Museo tesino delle stampe "Per Via": da venerdì a domenica, con orario 10 - 13 e 14.30 - 18.30.

Museo Civico di Rovereto :

si consiglia di acquistare il biglietto online, visitabile la mostra «Ci vuole un fiore. La flora del Trentino: ieri, oggi, domani». Visitabile anche il giardino con le specie botaniche e le riproduzioni dei dinosauri dei Lavini di Marco.

Museo Alto Garda : orario 10-18 da giovedì a domenica.