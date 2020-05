Più volte l'onorevole Vittorio Sgarbi - che è anche presidente del Mart - ha affidato ai social le sue esternazioni "pesanti", condite di parolacce. A sua discolpa, ha sempre affermato di poterlo fare in quanto parlamentare nell'ambito delle sue prerogative di rappresentanza. Ma questa volta, per attaccare pesantemente l'idea degli "Assistenti Civici", ha ambientato la sua critica ("Coglioni da cacciare a pedate") nell'atrio dell'ingresso del Mart di Rovereto, da dove si lascia andare nel suo solito modo. E a molti roveretani la cosa non è andata giù.

IL VIDEO DI SGARBI GIRATO AL MART