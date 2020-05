La giuria del premio «Itas del libro di montagna», dedicato alle pubblicazioni in cui si celebra la montagna, ha scelto i cinque finalisti della sua 46/a edizione, sulla base delle 123 opere (di 58 case editrici) pervenute. I finalisti - riporta una nota - sono: «Ogre. Il settemila impossibile» di Doug Scott (per la sezione «Alpinismo e sport di montagna»); «Trail running & ultra trail» di Nicola Giovanelli (sezione «Guide e mappe»); «Una balena va in montagna» di Ester Armanino e Nicola Magrin (sezione «Libri per ragazzi»); «Il libro della neve» di Franco Brevini (sezione «Ricerca e ambiente»); «L’impero in quota» di Silvia Giorcelli Bersani (sezione «Vita e storie di montagna»).

La premiazione si svolgerà, come da tradizione - ricorda una nota - nell’ambito della settimana cinematografica del 68/o «Trento film festival», quest’anno posticipato al 2 settembre.

La novità più importante di questa edizione è la proclamazione di un vincitore assoluto per la migliore opera tra le cinque nuove categorie letterarie in gara.