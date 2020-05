Un progetto sonoro per sognare e raccontare favole. Lo ha organizzato il Muse, il Museo di Scienze, in collaborazione con il Centro Santa Chiara e Nati per leggere. L’iniziativa sonora si chiama «C’era una volta...» e ogni settimana sul canale Spreaker del museo ci saranno favole e racconti ad alta voce da ascoltare e immaginare in famiglia.

Le favole si sa fanno compagnia e raccontare una storia può aiutare a spezzare la monotonia delle giornate che i bambini stanno trascorrendo a casa, durante questa emergenza sanitaria. Nasce da questo presupposto il progetto «C’era una volta...».

Si tratta di un nuovo format di letture dedicato ai bimbi dai 0 ai 5 anni e alle loro famiglie. È un appuntamento che rientra nelle iniziative del Muse per #iorestoacasa, con cadenza settimanale: ogni lunedì sarà online una nuova favola tutta da ascoltare.

La prima, già disponibile sul canale Spreaker del museo, s’intitola «Federico» e racconta la storia di un topino che, prima dell’inverno, fa scorte di sole, vento e parole più che di provviste: una favola che parla di arte e poesia, indispensabile cibo per l’anima.

La penna è quella di Leo Lionni per la casa editrice Babalibri; la voce quella di Massimo Lazzeri, attore e autore teatrale.

La prossima audio-storia, dal titolo «Con le orecchie di lupo», di Eva Rasaro (Edizioni Bacchilega Junior) sarà messa in onda lunedì. A seguire ci saranno «Mangerei volentieri un bambino» di Sylviane Donnio (lunedì 18 maggio); «Una zuppa di sasso» di Anais Vaugelade (25 maggio); «Chi me l’ha fatta in testa?» di Werner Holzwarth (1 giugno); «Al supermercato degli animali» di Giovanna Zoboli (8 giugno) e «Quando sono nato» di Isabel Minhós Martins (15 giugno).