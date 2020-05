Le librerie riaprono oggi con Sepulveda in vetrina

Con la riapertura in programma oggi, i librai ricordano Luis Sepùlveda, morto il 16 aprile per coronavirus, con diverse iniziative in tutta Italia.

Ogni libreria potrà dedicargli una vetrina, una lettura, una fotografia, ricordi personali, una firma su un suo libro utilizzando i social media con l’hashtag #libreriepersepulveda. E, dove è possibile, nel rispetto delle norme di distanziamento e di sicurezza previste, invitandoi lettori ad unirsi a questo tributo collettivo allo scrittore cileno amico dell’Italia, i cui libri hanno insegnato l’importanza della lotta per la libertà e per la realizzazione dei sogni. L’omaggio a Sepulveda è partito dalla manifestazione torinese “Portici di carta”, una delle iniziative di promozione della lettura del Salone del libro di Torino.

Le librerie Mondadori Store riaprono con il messaggio “Per fare tanto, basta poco” su tutto il territorio nazionale, nella «piena sicurezza di lettori, librai e collaboratori». Da oggi saranno operativi tutti gli oltre 550 punti vendita diretti e in franchising in Italia, salvo ulteriori disposizioni delle Autorità regionali e locali.

«Ripartiamo da dove ci eravamo fermati. In oltre un mese di lockdown abbiamo continuato a offrire un servizio ai lettori, con consegne a domicilio.

Abbiamo inoltre portato online il nostro patrimonio di storie, eventi, cultura e intrattenimento, affinché le librerie - anche virtuali - continuassero a essere un luogo di scambio e incontro. Ora rimettiamo in moto il sistema, dando priorità alla sicurezza dei nostri clienti e delle nostre persone» ha spiegato Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail.

Anche nel Trentino si riapre; la Athena di Pergine comunica che, «vista la situazione sanitaria ancora grave, non sarà una riapertura totale».

Per ora gli orari dell’Athena saranno da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12.30, venerdì e sabato 9-12.30 e 15.30-18. «Per la tutela della salute di tutti saranno ovviamente regolati gli ingressi: massimo 4 persone alla volta, entrata con mascherina e guanti, rispetto delle distanze. Per chi avesse difficoltà o timore a recarsi in libreria, continueremo a consegnare libri nel territorio di Pergine e Trento o spedire pacchi».