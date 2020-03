In questi giorni in cui la popolazione è obbligata a restare chiusa in casa, tre ragazze, tre giovani studentesse universitarie della val di Fiemme, sotto il nome di Afroditelo, hanno voluto proporre un progetto che possa promuovere la cultura e contemporaneamente fare compagnia alle persone che sono a casa, attraverso una serie di iniziative che possano coinvolgere un po' tutte le fasce di età.

Hanno attivato una pagina Instagram e una Facebook su cui giornalmente condividono la cultura nelle sue diverse sfaccettature, dalla letteratura alla danza, dall'arte alla musica. L'obiettivo è quello di condividere la cultura e farne scoprire aspetti attraverso un format nuovo e fresco.

Con l'hashtag #iorestoacasa hanno creato un programma per queste tre settimane, cercando di offrire al pubblico sempre qualcosa di nuovo e come dicono loro «nelle nostre possibilità, provare a risollevare l'umore».