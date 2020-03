Il presidente Vittorio Sgarbi ha comunicato oggi al consiglio di amministrazione il nuovo Comitato Scientifico del Mart di Rovereto. I nuovi membri sono Stefano Bruno Galli, Giordano Bruno Guerri, Riccardo Muti e Moni Ovadia. Si tratta di quattro personalità del mondo della cultura, e in parte anche della politica, che andranno ad affiancarsi al presidente Vittorio Sgarbi dopo le dimissioni presentate in blocco dalla precedente assise. Con un problema: per lo statuto del Museo, il Comitato scientifico dovrebbe essere proposto dal Direttore, ma Sgarbi ha deciso di agire da solo (visto che il Direttore Maraniello è in scadenza di mandato).

Tra le prerogative del Comitato ci sono quelle di pensare «a contribuire alla definizione degli indirizzi generali dell’attività scientifica del Museo; a esprimere pareri e valutazioni in merito al programma annuale e pluriennale di attività nonché a singole iniziative scientifiche o operazioni di scambio culturale; a esprime pareri e valutazioni in merito anche a singole iniziative scientifiche o operazioni di scambio culturale». Stupisce quindi che fra i nominati non vi sia nessun esperto di arte figurativa.

Chi sono i nuovi membri

Stefano Bruno Galli. Nato il 16 maggio 1966 a Bollate da famiglia di origini roveretane, membro dell’Accademia degli Agiati, insegna Storia delle Dottrine Politiche e Teorie e storia della democrazia all’università degli studi di Milano. Attualmente ricopre l’incarico di Assessore all’Autonomia e alla Cultura della Regione Lombardia.

Giordano Bruno Guerri. Nato a Monticiano il 21 dicembre 1950, è uno storico, saggista ed editorialista. Insegna Storia contemporanea in vari atenei italiani ed esteri. Guida la Fondazione «Vittoriale degli Italiani», la casa di Gabriele D’Annunzio a Gardone Riviera.

Riccardo Muti. Nato a Napoli 28 luglio 1941, è uno dei più noti direttori d’orchestra al mondo. Già direttore musicale del Teatro La Scala di Milano da settembre 2010 è Direttore Musicale della prestigiosa Chicago Symphony Orchestra. Ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti in tutto il mondo per la sua attività concertistica, con oltre 20 lauree honoris causa.

Moni Ovadia. Nato il 16 aprile 1946 a Plovdiv, in Bulgaria, è un attore, regista teatrale e scrittore, apprezzato per i suoi monologhi teatrali che spesso si ricollegano ad aspetti della cultura e della tradizione ebraica. Noto anche per il suo attivismo politico, ha lavorato anche nel cinema e in televisione.