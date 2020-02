Uscirà in Italia postumo, a ottobre 2020 per Electa Junior, 'Coach Wizenard.

Magico basket camp', il primo libro di una serie ideata da Kobe Bryant, il mito del basket mondiale tragicamente scomparso il 26 gennaio, già al numero 1 dei bestseller del New York Times. 'Coach Wizenard. Magico Basket Camp', scritto con l'autore canadese Wesley King, ha dato il via alla Wizenard Series, saga in cui la pallacanestro incontra il fantasy. Nel libro, uscito negli Stati Uniti nella primavera 2019, si racconta la storia di Wizenard, nuovo allenatore di una squadra di basket del campionato giovanile americano, capace di condurre i ragazzi al riscatto e alla vittoria grazie ai suoi metodi inconsueti, che mescolano autorevolezza, motivazione e magia.

Un progetto fortemente voluto dell'ex giocatore dei Lakers che ha unito due sue grandi passioni, il basket e il mondo della magia in stile Harry Potter. Il libro è dedicato ai giovani atleti, agli allenatori, agli educatori e a tutti quelli che credono nello straordinario potere di crescita e maturazione grazie allo sport.

