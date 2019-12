Questa sera alle 20.30 all’Auditorium Melotti di Rovereto, il presidente del Mart, Vittorio Sgarbi, illustra alla città l’attività del Mart per i prossimi mesi, non prima di aver offerto un brindisi nel foyer per rivolgere gli auguri natalizi.

Sarà poi proiettato un breve filmato sul Museo e saranno illustrate sia le mostre allestite sia quelle che sono in programma per i prossimi mesi anche sul territorio.

Subito dopo ci sarà una presentazione dell’attore e regista Luca Barbareschi che illustrerà il contenuto del film «L’ufficiale e la spia», di Roman Polanski e coprodotto dallo stesso Barbareschi e lo sviluppo di questa discussa opera cinematografica.

Il film, diretto dal celebre regista di origine polacca, ma naturalizzato francese, Roman Polanski è stato anche vincitore tra le polemiche del Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia. La pellicola ripercorre la vicenda dell’Affaire Dreyfus, un caso che sconvolse e divise l’opinione pubblica francese alla fine del XIX secolo. Un film che ricostruisce soprattutto la maturazione dell’antisemitismo contro l’ufficiale Dreyfus.

L’ingresso è gratuito e solo previa prenotazione al Mart. L’evento è organizzato grazie alla disponibilità del Centro Servizi Culturali Santa Chiara che ha concesso l’uso della sala.