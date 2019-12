Hemingway Cafè al via allo Spazio Off

Da ieri al 14 dicembre lo Spazio Off di via Venezia 5 diventa un «Hemingway Café»: tutte le sere alle ore 21 letture e recital di opere dello scrittore americano. Oggi il via con Il vecchio e il mare in una «lettura concertata» dell'Umanofono, esperimento ideato da Maura Pettorruso alla guida di una "orchestra di voci". Domani, Trento Poetry Slam, contest ispirato all'esperimento hemingwayano del "romanzo in sei parole": i migliori verranno premiati con libri di Hemingway e gadget. Venerdì 6 dicembre partirà Hemingway Story , sei puntate per raccontare la storia di Hemingway attraverso i suoi racconti.

Reading, racconti e aneddoti con Andrea Castelli, Alessio Dalla Costa (Emit Flesti), Massimo Lazzeri (Teatro delle Quisquilie), Maria Vittoria Barrella (Compagnia La Burrasca), Emanuele Cerra e Federica Di Cesare (Evoè!Teatro), e Alessandra Limetti.