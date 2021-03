Cervino CineMountain, il festival torna il 31 luglio

Dal 31 luglio all'8 agosto 2021 torna l'appuntamento con il Cervino CineMountain, il festival del cinema di montagna più alto del mondo, giunto alla 24/a edizione.

La rassegna, come da tradizione, si svolgerà tra Breuil-Cervinia e Valtournenche e assegnerà l'Oscar del cinema di montagna - il Grand Prix des Festivals/Conseil de la Vallée - scelto tra i film vincitori dei più importanti festival internazionali di categoria.

A selezionare le pellicole è un comitato presieduto da Gianluca Rossi.

I film in concorso sono suddivisi in due categorie e vengono giudicati da un team internazionale composto da registi, critici, alpinisti, attori, letterati legati al mondo del cinema e della montagna. "Esplorazioni remote di orizzonti sconosciuti, vite al limite della sopravvivenza capaci di adattarsi a condizioni inospitali, singole storie d'amore e di rinuncia, di coraggio e di paura, di quotidianità e di memorabilità sono i protagonisti delle pellicole in concorso, ma anche degli incontri in programma" si legge nella presentazione.