È morto all'età di 79 anni il regista inglese Michael Apted, noto soprattutto per la serie britannica 'Up' e per 'Il mondo non basta', 19° film della saga dell'agente 007.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta l'8 gennaio, è stata diffusa dalla sua agenzia, la statunitense Gersh.

Nato ad Aylesbury il 10 febbraio 1941, Apted ha diretto numerosi film, tra i quali 'Gorilla nella nebbia', 'Chiamami aquila', 'La ragazza di Nashville', 'Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero', ma in patria era noto soprattutto per 'Up', la serie tv che ha raccontato la vita di 14 ragazzi di diversi ambienti, nove episodi realizzati ogni sette anni dal 1964 al 2019.