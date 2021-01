«Una donna di grande dolcezza e determinazione. E con una visione, anche politica, di unione e fratellanza, che servirebbe anche oggi». Così Cristiana Capotondi (nella foto) ha raccontato la «sua» Chiara Lubich (Trento 1920 - Rocca di Papa 2008), fondatrice del Movimento dei Focolari, che proprio nel centenario della nascita arriva in tv nel film di Giacomo Campiotti prodotto da Rai Fiction e Luca Barbareschi: «Chiara Lubich. L'amore vince tutto», va in onda questa sera alle 21.25 , prima nuova fiction dell'anno per Rai1.

Nato sotto le bombe, approvato solo nel 1964 da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di Opera di Maria e oggi diffuso in oltre 180 paesi con più di 2 milioni di aderenti, il Movimento dei Focolari nacque per portare un messaggio di unità, con l'obiettivo di cooperare alla costruzione di un mondo più unito «perché tutti siano una sola cosa» nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità. Ricostruita la Trento del 1943, il tv movie si concentra sugli anni della giovinezza di Chiara, giovane maestra di scuola elementare.