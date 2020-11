Con i cinema ahimé chiusi in base all'ultimo dpcm, alcune delle uscite previste per questa settimana sono visibili direttamente on demand.

È il caso de Le Streghe , di Robert Zemeckis , già disponibile su molte piattaforme.

Quel genio creativo di Roald Dahl non smette di attrarre il cinema e così, a pochi anni dalla bellissima magia de «ll Ggg», ecco un nuovo adattamento del romanzo più horror del grande narratore per ragazzi, dopo la versione del 1990 con Anjelica Huston.

Anche Zemeckis cede al nuovo must hollywoodiano di reinterpretare i classici in chiave black e così, dalla Londra di Dahl, l'ambientazione si sposta in Alabama all'indomani della fine della segregazione razziale.

I personaggi diventano neri e le streghe cattive ovviamente (quasi tutte) bianche (scelta che ha fatto discutere, considerando che Dahl era molto probabilmente quantomeno antisemita).

Al di là di questo, Zemeckis pare voler smussare il lato horror e accentuare il lato edificante e dei buoni sentimenti, aggiungendo anche frasi ad hoc (e un po' fuori luogo) sull'accettarsi per come si è.

Si ha così il risultato di sminuire il potenziale comico di interpreti quali Octavia Spencer, tenuta sottotono nella parte della nonna affettuosa, e Stanley Tucci. Completa la cornice la messa in scena anni cinquanta, influenzata da Guillermo del Toro, coproduttore e co-sceneggiatore insieme a Alfonso Cuaron.

E così, il centro del film diventa giustamente l'istrionica e grottesca performance di Anne Hathaway (nella foto) , deliziosa (soprattutto in originale) con questo accento esteuropeo.

Nonostante questi limiti, un freno a mano che lascia tutto in superficie ed una perplessità per la versione americana moraleggiante, il risultato è comunque bello, divertito e divertente, soprattutto per i più piccoli.