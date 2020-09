Il sindacato dei giornalisti cinematografici ha decretato i suoi verdetti e ha premiato il giovane attore di Riva del Garda Luka Zunic come rivelazione giovanile maschile.

Il diciannovenne Zunic, cresciuto a Riva, ma attualmente torinese, è stato premiato per il suo ruolo nel film di Non odiare di Mauro Mancini, in cui interpreta la parte del figlio di un razzista - e a sua volta razzista e bullo - che il medico Alessandro Gassmann si rifiuta di curare. E proprio ad Alessandro Gassmann è andato il premio come migliore attore, mentre miglior attrice per il sindacato dei giornalisti cinematografici è Romola Garai.

La rivelazione femminile è Fotinì Peluso; miglior film Figli di Giuseppe Bonito; autore internazionale Gastón Solnicki; documentario Asif Kapadia. Questi i premi dell’International Starlight Cinema Award, con una VII edizione rinnovata nella formula e nell’Academy, composta dai giornalisti e critici cinematografici Paola Casella, Alessandra De Tommasi, Francesco Del Grosso, Francesco Gallo, Giuseppe Grossi e Maria Lucia Tangorra.

A questi riconoscimenti, si aggiungono quelli alla carriera attribuiti in questa edizione a Massimo Dapporto e Valeria Fabrizi.

Intanto Luka Zunic si gode il momento di gloria: «Sono particolarmente felice e fiero di ricevere il premio come attore. È pazzesco, è folle se ci penso. Grazie di cuore per tutta questa follia».