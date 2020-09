"A Tunnel” dei georgiani Nino Orjonikidze e Vano Arsenishvili la Genziana d’Oro Miglior Film al 68. Trento Film Festival. Per la prima volta si aggiudica il Gran Premio “Città di Trento” un film che rappresenta il Paese ospite.

La Genziana d’oro Miglior film di alpinismo, popolazioni e vita di montagna – Premio CAI al polacco The Wind. A Documentary Thriller;

la Genziana d’oro Miglior film di esplorazione o avventura - Premio “Città di Bolzano” a Sidik and the Panther;

le Genziane d’argento Miglior contributo tecnico-artistico a Sicherheit 123 e Miglior cortometraggio a Then Comes The Evening.

Premio della Giuria al documentario Alpinist – Confession of a Cameraman, menzione speciale a Polyfonatura.

In occasione della conferenza stampa è stato annunciato anche il vincitore assoluto del Premio ITAS del Libro di Montagna. Con Il libro della neve (Il Mulino), Franco Brevini è il vincitore della 46° edizione del Premio ITAS del Libro di Montagna, il concorso letterario internazionale dedicato alle opere in cui si celebra la montagna in ogni sua forma.

Oltre a vincere nella sezione, “Ricerca e Ambiente (per la quale la sua opera era in concorso), Franco Brevini è il primo vincitore del Premio ITAS nella sua rinnovata struttura che ora prevede la proclamazione di un vincitore assoluto e un maggior numero di categorie di volumi in gara, passato da tre a cinque. Il concorso, la cui premiazione dei vincitori si inserisce come da tradizione nell’ambito del Trento Film Festival, quest’anno ha superato il record per numero di libri ricevuti: in totale sono pervenute 123 opere da 58 case editrici.

Critico letterario, docente universitario, alpinista appassionato e protagonista di viaggi d’esplorazione ai quattro angoli del mondo, Brevini ha prodotto un volume che parte dall’osservazione di un singolo fiocco di neve, ci trascina in un viaggio affascinante che spazia dal timore suscitato negli antichi dal “crudo verno” ai pattinatori raffigurati nei quadri fiamminghi, dal senso del sublime che le Alpi innevate evocavano ai poeti romantici alla visione addomesticata dei pendii imbiancati proposta dai moderni comprensori sciistici.

Si ricorda che alle 19.30 il Gala di Premiazione sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Trento Film Festival.