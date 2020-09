Su il sipario di Venezia 77, anzi di Venezia anno zero come ama definirla la madrina Anna Foglietta. La Mostra del cinema comincia oggi con l'apertura italiana di "Lacci" di Daniele Luchetti con Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher ed ha tutto il sapore di una scommessa da vincere insieme.

E la cerimonia di apertura, il red carpet sarà proiettato nelle sale cinematografiche del Triveneto, a Trento al Cinema Modena che dopo la cerimonia proietterà "Lacci" in anteprima assoluta. Poi per vedere il film bisognerà aspettare la distribuzione di ottobre.

Una simile iniziativa è stata già sviluppata con successo in Francia con il Festival di Cannes.

«Abbiamo raccolto con grande entusiasmo l'opportunità che ci è stata offerta - osserva Massimo Lazzeri , gestore del Modena e presidente Anec Triveneto - perché rappresenta un efficace modo per richiamare l'attenzione di tutti gli amanti del cinema sulla riapertura delle sale».

A partire dalle 18.45 si potrà partecipare al red carpet esterno. Si entrerà poi virtualmente in Biennale per assistere alla cerimonia di apertura. Al termine, intorno alle 20.30, verrà proiettato in anteprima nazionale il film «Lacci», diretto da Daniele Luchetti ed interpretato da Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno.