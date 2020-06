Sono nove le pellicole che danno forma al programma di Cinema all'aperto la rassegna ospitata nel giardino del Muse ed organizzata in sinergia fra il Comune di Trento, la Trentino Film Commission, l'Opera Universitaria e la collaborazione del Coordinamento Teatrale Trentino.

L'appuntamento, dal 7 luglio , sarà quello del martedì sera con inizio delle proiezioni fissato alle 21.45 per gli spettacoli programmati per il mese di luglio e alle ore 21.15 per gli spettacoli di agosto/settembre. Si inizia con «I miserabili» di Ladj Ly , pellicola francese spirata alle rivolte di strada di Parigi del 2005, seguita il 14 dalla commedia «L'hotel degli amori smarriti» di Christophe Honoré; il 21 da «Tutto il mio folle amore» l'ultima fatica del regista Gabriele Salvatores e il 28 da «Alice e il sindaco» del film-maker transalpino Nicolas Pariser.

Il mese d'agosto si aprirà, il 4, con «18 regali» di Francesco Amato; mentre l'11 le immagini saranno quelle di «La dea fortuna» l'ultima commedia di Ferzan Ozpetek; il 18 di «Parasite» il film coreano di Bong Joon-che ha trionfato agli Oscar e il 25 di «Gli anni più belli» di Gabriele Muccino.

Chiusura affidata, l'1 settembre, a «Joker» di Todd Phillips film blockbuster caratterizzato dalla straordinaria interpretazione di Joaquin Phoenix (nella foto) .

I biglietti, ad un costo di 5 ai 3 euro, potranno essere acquistati sul posto prima dello spettacolo o, preferibilmente, online, con modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni. Le norme di sicurezza vigenti fissano il limite massimo di capienza degli spazi fissata a circa 450 per il giardino del Muse.