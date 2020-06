Werner Herzog per il Trento Film Festival

Il Trento Film Festival si mette in mostra, a causa del Covid il festival del cinema di montagna ha spostato la 68ª edizione che si terrà dal 27 agosto al 2 settembre e annuncia la chiusura con il botto, con un film documentario di un grande della cinematografia mondiale come Werner Herzog .

L'autore di Fitzcarraldo onorerà Trento con un film girato con un'icona della cultura mondiale come Bruce Chatwin, penna inconfondibile della letteratura di viaggio. Si tratta di Nomad: in the footsteps of Bruce Chatwin . La International Alliance for mountain films, di cui il Trento Film Festival è socio fondatore, assegnerà poi a Herzog il Gran Premio Iamf 2020, per l'attenzione che il regista ha dedicato al mondo della montagna.

Il Filmfestival ha presentato, nel Palazzo della Magnifica comunià di Cavalese, anche il suo manifesto, fatto da Albino Rossi : l'artista trentino ha disegnato, - esclusivamente con una biro rossa - un bosco per ricordare il disastro di Vaia del 2018.

Il formato del Festival per la prima volta prevede la presentazione del ricco programma sia in città sia in altri centri della provincia come Rovereto, Cavalese, Riva del Garda, la Paganella, ma anche in streaming con una piattaforma francese, Festivalscope, dall'alto rendimento qualitativo. Ogni film sarà disponibile online per 7 giorni. Alcuni film saranno proiettati all'aperto nelle arene.

I film selezionati dal comitato guidato da Sergio Fant sono circa cento, tra oltre 600, di cui 26 in anteprima mondiale e 37 in anteprima italiana distribuiti nelle diverse sezioni del festival (Concorso, Terre Alte, Alp&Ism, Orizzonti vicini, Muse.Doc, Destinazione). Sono invece 25 le opere in concorso: 14 lungometraggi e 11 corti, di cui 14 anteprime italiane e 2 anteprime internazionali, provenienti da 16 paesi diversi. Tra i titoli, la più recente fatica cinematografica di Reinhold Messner con Die Grosse Zinne , la storia dell'alpinismo sulle Tre Cime, a 150 anni dalla prima salita della Cima Grande.

Atteso anche un film di fiction come Paradise, una nuova vita di Davide Del Degan .

Tra altre opere che si annunciano notevoli, quella del documentarista cileno Patricio Guzmán , già conosciuto a Trento che presenterà La Cordillera de los Sueños , affascinante riflessione sul significato delle Ande per l'identità cilena. Da segnalare anche dalla Bolivia Cholitas degli spagnoli Jaime Murciego e Pablo Iraburu , su un gruppo di donne che sfidano pregiudizi e altitudine per cimentarsi nella scalata dell'Aconcagua. Poi anche il lungometraggi in concorso The Last Mountain di Dariusz Zaluski sulla già leggendaria spedizione invernale polacca del 2018 al K2, culminata nella operazione di salvataggio della francese Élisabeth Revol. Da segnalare anche Sicherheit 123 degli altoatesini Florian Kofler e Julia Gutweniger .

Da segnalare anche il film d'animazione svedese Zlatan in the Slopes di Monne Lindström , il cui protagonista (disegnato) è proprio Zlatan Ibrahimovic , impegnato però su una pista da sci.

Tra i trentini ci sarà anche Oro rosso di Katia Bernardi sulle cave di porfido di Albiano. Ci sarà un omaggio a Armando Aste , il grande rocciatore scomparso nel 2017, di cui si vedrà il ritratto Il cercatore d'infinito di Federico Massa e Andrea Azzetti.

Nella conferenza stampa il presidente del festival, Mauro Leveghi ha sottolineato il bisogno di ripartire dal bosco ferito dalla tempesta Vaia. «Il bosco è la nostra identità. È il vestito della montagna, è la sua livrea. Con Vaia abbiamo scoperto che i cambiamenti climatici erano qui. Ora dobbiamo ripartire con la consapevolezza del limite».

Concetti sottolineati anche dallo scario Giacomo Boninsegna e dall'assessore comunale di Trento, Corrado Bungaro . Fa.F.