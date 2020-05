Giornata mondiale contro l'omofobia con "Tremors"

Il Festival MIX Milano di Cinema Gaylesbico e Queer Culture celebra la XVI Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, con un evento speciale: oggi alle ore 21, in collaborazione con CIG Arcigay Milano e Milano Pride si terrà sulla piattaforma MYmovies.it la proiezione in streaming gratuito di Tremors del guatemalteco Jayro Bustamante.

L’evento, come per gli anni passati, farà da preludio alla 34a edizione del festival e diventa l’occasione per annunciare le nuove date: a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19, il festival si svolgerà, infatti, dal 17 al 20 settembre 2020.

Si tratterà di un’edizione speciale in forma ibrida che si svilupperà su canali digitali e al contempo anche con alcuni eventi in location fisiche, con l’obiettivo di garantire al pubblico l’esperienza di un vero e proprio festival cinematografico che si articola però anche nel rispetto delle norme per la sicurezza in vigore.

Nel frattempo, reduce dal grande successo alla Berlinale 2019 e dal Premio del pubblico al Tolosa Latin America Film Festival, Tremors sarà visibile oggi in una sala virtuale da 1.000 posti accessibili da tutta Italia e prenotabili all’indirizzo: https://www.mymovies.it/film/2019/tremors/live/.

Il film, attraverso la travagliata storia di Pablo e Francisco, indaga come l’omosessualità possa ancora scontrarsi con la tradizione e le credenze religiose, inserendosi perfettamente nel claim di quest’anno del festival, “Love Together”, un fil rouge, pensato prima della pandemia, che invita ad abbattere barriere e pregiudizi per una convivenza rispettosa e virtuosa, al di là di ogni differenza.

La proiezione inaugura un’alleanza con il Lovers Film Festival di Torino che, sotto la nuova direzione artistica di Vladimir Luxuria, apre a nuove collaborazioni puntando a realizzare sinergie a livello artistico e produttivo e iniziative condivise in vista della Giornata mondiale contro l’omobitransfobia. Il Festival MIX Milano sarà un viaggio nella migliore produzione cinematografica LGBTQ+, italiana e internazionale.

Informazioni su www.festivalmixmilano.com, e sulle pagine www.facebook.com/FestivalMixMilano/ e www.instagram.com/festivalmixmilano/.