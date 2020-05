Coronavirus, De Niro contro Trump: "Non gli interessa quanti muoiono"

Donald Trump «vuole solo essere rieletto, non gli interessa nemmeno quante persone muoiono». È quanto afferma l’attore Robert De Niro, intervistato dalla Bbc in merito alla pandemia da coronavirus.

«Non gli interessano nemmeno i suoi sostenitori», attacca la star. «Tutti sono spaventati e sbigottiti per ciò che sta facendo quest’uomo - prosegue -, ma nessuno dice nulla».

De Niro ha invece parole d’elogio per il governatore di New York Andrew Cuomo: «Ha fatto un gran lavoro - dice -, ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare Trump, il quale non ha idea di come farlo».