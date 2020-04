Lo staff di Religion Today Filmfestival continua a lavorare in remoto per poter dare vita alla 23/a edizione della rassegna cinematografica in programma a Trento dal 23 al 30 settembre, dedicata al rapporto tra religione e ambiente.

Il comitato di selezione ha già ricevuto più di 800 pellicole provenienti da tutto il mondo sin dal 31 gennaio, data di apertura delle iscrizioni, che si protrarranno fino al 31 maggio.

«La speranza è quella di riuscire a superare il record dell’anno scorso, che contava circa 1.700 film iscritti alla competizione, tra i quali sono state scelte le pellicole in concorso», dice il direttore artistico del festival, Andrea Morghen. «Il nostro desiderio - aggiunge - è quello di poter portare i trentini al cinema anche questo autunno, come gli anni scorsi. Soltanto il tempo e le disposizioni locali e nazionali potranno dare ulteriori indicazioni a riguardo».