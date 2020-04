Sale chiuse, tanti film in digitale

Le sale cinematografiche chiuse per l’emergenza coronavirus stanno costringendo Hollywood (e non solo) a cercare soluzioni. Ai tanti titoli rinviati, da Mulan e Vedova nera, si aggiunge un gruppo sempre più nutrito di film che debuttano in video on demand a pagamento (a un prezzo più alto rispetto al cinema).



La Universal ha reso già disponili (anche in Paesi dove non erano ancora usciti, come l’Italia), in noleggio digitale, titoli che avevano appena debuttato nelle sale americane, come il nuovo remake di un classico dell’horror, L’uomo invisibile di Leigh Whannell con Elisabeth Moss, il nuovo adattamento da Jane Austen,Emma di Autumn de Wilde con Anya Taylor-Joy e l’horror satirico The hunt di Craig Zobel con Hilary Swank.



Titoli disponibili nel nostro Paese complessivamente o in parte su piattaforme come Rakuten Tv (che li ha tutti e tre grazie a un accordo con Nbc Universal), Chili, Google Play e iTunes, a un prezzo di noleggio di 15.99 euro. Ha debuttato nella stessa forma anche Bloodshot, thriller action fantascientifico di David S.F. Wilson, ispirato dall’omonimo fumetto di Kevin VanHook, con Vin Diesel. Il 23 aprile arriverà in Italia direttamente in digitale anche Tornare a vincere (Warner), di Gavin ‘O Connor, con Ben Affleck nei panni di un ex promessa del basket diventato alcolista che prova a ricostruire la sua vita accettando di allenare la sua vecchia squadra liceale. Debutto in vod ad aprile, fra gli altri, anche per Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge di Ethan Spaulding nuovo film d’animazione basato sul videogioco cult.



Per ora solo negli Stati Uniti sono appena usciti in Vod anche Il richiamo della foresta di Chris Sanders con Harrison Ford (da metà febbraio era nelle sale anche in Italia) e Downhill con Will Ferrell e Tina Fey, remake della brillante dramedy svedese Forza maggiore di Ruben Ostlund.



Sarà un arrivo globale direttamente in versione on demand (Italia e Usa compresi) quello di Trolls World Tour di Walt Dohrn e David P. Smith, in uscita il 10 aprile, sequel della musical comedy animata del 2016 ispirata dalle bamboline Troll Dolls.

Netflix ha acquisito per il debutto assoluto on demand la commedia The Lovebirds di Michael Showalter, con due talenti della comicità Usa, Kumail Nanjiani e Issa Rae, nei panni di una coppia che si ritrova coinvolta in un omicidio compiuto con la loro auto da un misterioso killer che si era finto poliziotto.



Anche gli autori puntano all’on demand: arriverà sulle piattaforme Usa a inizio aprile il dramma vincitore dei premi della giuria al Sundance e alla Berlinale, Never Rarely Sometimes Always di Eliza Hittman, storia di Autumn (Sidney Flanigan). Sarà un debutto assoluto dopo l’anteprima al Toronto Film Festival, quello di Endings, beginnings di Drake Doremus, la storia di un amore a tre cui danno vita Shailene Woodey, Jamie Dornan e Sebastian Stan.