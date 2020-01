Joker di Todd Phillipps con 11 nomination guida la corsa agli Oscar. Dieci candidature per C’era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, The Irishman di Martin Scorsese e 1917 di Sam Mendes.

Anche quest’anno sono nove i titoli che corrono per miglior film: Le Mans ‘66 - La grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole donne, Storia di un matrimonio, 1917, C’era una volta...

a Hollywood, Parasite.



Ecco l’elenco completo delle Nomination.



Miglior film: Le Mans ‘66 - La grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit Joker, Piccole donne, Storia di un matrimonio, 1917, C’era una volta... a Hollywood, Parasite.



Miglior regia: The Irishman - Martin Scorsese, Joker - Todd Phillips, 1917 - Sam Mendes, C’era una volta... a Hollywood - Quentin Tarantino, Parasite - Bong Joon-ho



Migliore attrice protagonista: Cynthia Erivo - Harriet, Scarlett Johansson - Storia di un matrimonio, Saorsie Ronan - Piccole donne, Charlize Theron - Bombshell, Renèe Zellweger - Judy,



Migliore Attore protagonista: Antonio Banderas - Dolor y Gloria Leonardo DiCaprio - C’era una volta... a Hollywood, Adam Driver - Storia di un matrimonio, Joaquin Phoenix - Joker, Jonathan Price - I due Papi.



Migliore Attore non protagonista: Tom Hanks - Un amico straordinario, Anthony Hopkins - I due Papi, Al Pacino - The Irishman, Joe Pesci - The Irishman, Brad Pitt - C’era una volta... a Hollywood.