Come da pronostico, "C'era una volta...a Hollywood" di Quentin Tarantino ha vinto il Golden Globe per la miglior commedia o musical del 2019, secondo la giuria dei premi in corso a Los Angeles. Tarantino ha vinto anche un premio per la miglior sceneggiatura nella stessa categoria.

"1917" è il miglior film drammatico del 2019 secondo la giuria dei Golden Globes. Sam Mendes ha accettato la statuetta dopo aver ricevuto il premio come miglior regista: in entrambi i casi le maggiori sorpresa della serata al Beverly Hills Hotel di Los Angeles.

Joaquin Phoenix è il miglior attore del 2019 in un film drammatico. L'attore, premiato ai Golden Globes per "Joker", è anche un attivista per i diritti degli animali: ha ringraziato la Hollywood Foreign Press per la cena "vegana" che ha preceduto i premi, prima di invitare i suoi colleghi e i giurati a non prendere troppi aerei per partecipare a altre cerimonie del genere.

Invece "Parasite" è il miglior film straniero. Lo ha deciso la giuria dei Golden Globes. "Una volta che supererete la barriera dei sottotitoli sarete introdotti a un mondo incredibile di film", ha detto il regista sudcoreano Bong Joon-Ho accettando il premio che potrebbe aprire la strada al miglior film in assoluto del 2020 agli Oscar del 9 febbraio. Le regole dei Golden Globes non permettono che un film straniero sia candidato come miglior film. Bong è candidato come miglior regista, un premio ancora non assegnato.